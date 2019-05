Minori: Scrutinio in diretta – Aggiornamenti in tempo reale di Positanonews. Andrea Reale riconfermato sindaco. E sono tre! Andrea Reale viene riconfermato per la terza volta consecutiva sindaco della cittadina della Costiera amalfitana ed entra nella storia del paese del Gusto della Costa d’ Amalfi . L’affluenza certificata alle ore 23 è del 70,96% (in calo rispetto alle scorse elezioni sul 72,98%).

Andrea Reale con 1371 voti stacca di 862 l’avvocato Giuseppe Mansi 509. Il suo primo discorso in diretta parla di “Pace e serenità” “collaborazione” e di “Giunta allargata” , con il coinvolgimento dello staff “decideremo tutti insieme” .

A comporre il consiglio comunale Sergio Bonito, primo degli eletti, Maria Citro, Paolo Russo, Alfonso Fortezza, Antonio Proto, Paola Mansi e Antonio Apicella. In minoranza Giuseppe Manzi e i consiglieri comunali uscenti Antonio Cioffi e Fulvio Mormile.

Ecco il conteggio dei voti delle due liste, dei candidati sindaci e dei vari membri delle liste. Aggiornamenti in tempo reale dalle 14, ultimo aggiornamento ore 19

Via Nova – Per Andare Oltre Insieme Voti Totali: 1371 Andrea Reale – Candidato Sindaco N°Voti: 1371 Antonio Apicella N°Voti: 81 Sergio Bonito N°Voti:235 Viviana Bottone N°Voti: 68 Maria Citro N°Voti: 210 Luigi Di Ruocco N°Voti: 37 Alfonso Fortezza N°Voti: 119 Paola Mansi N°Voti: 85 Antonio Proto N°Voti: 95 Paolo Russo N°Voti: 141 Carmine Troiano N°Voti:68

Minori Unita Voti Totali: 509 Giuseppe Mansi – Candidato Sindaco N°Voti: 509 Giuseppina Crivelli N°Voti: 11 Filomena Ruocco N°Voti: 19 Luca Roggi N°Voti: 14 Maurizio Arpino N°Voti: 20 Antonio Cioffi N°Voti: 148 Andrea Mancini N°Voti:4 Salvatore Proto N°Voti:15 Alberto Parascandolo N°Voti:40 Giovanni Basso N°Voti:18 Fulvio Mormile N°Voti:138

Questo è il messaggio del sindaco che ha inviato come di consueto via whatsapp

«Grazie, Minori Grazie Minori, grazie per aver tenuto saldo tra le mani il tuo futuro, grazie per aver scelto di proseguire lungo una strada già intrapresa: quella del progresso, della giustizia sociale e di una generalizzata responsabilità, che fa di ogni minorese l’artefice delle sorti del paese» queste le dichiarazioni del sindaco Reale che ha aggiunto: «Grazie a tutte le donne e gli uomini che si sono impegnati in un confronto democratico che ha appassionato per la sua intensità, senza peraltro trascendere in comportamenti scorretti. E’ importante che si continui così, nel segno del rispetto e dell’apertura al confronto. Grazie agli elettori, nessuno escluso, che hanno dimostrato ancora una volta il proprio attaccamento alle ragioni della democrazia, facendo di Minori un esempio di partecipazione civile. Grazie ai principi e ai valori che sono a fondamento della libertà di tutti e che, sanciti nella Costituzione repubblicana, valgono da argine a qualsiasi deriva oscurantista. Grazie, infine, agli elettori e ai militanti di ViaNova per aver offerto questo ennesimo esempio di coerenza, esaltando un rapporto di fiducia che va forse oltre la politica, finendo per diventare (c’è da crederlo) affetto. E’ straordinario. Per tutti. Ancora grazie».

In serata proclamazione degli eletti al Comune e festeggiamenti. Durante la proclamazione degli eletti ha parlato di serenità e giunta allargata “Decideremo insieme”