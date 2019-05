Minori, Costiera amalfitana . Andrea Reale ci prova per la terza volta, ecco il video dell’apertura. Il sondaggio di Positanonews , che abbiamo fatto su tutti i paesi al voto in Costa d’ Amalfi e Sorrento e potete vedere comune per comune cliccando sotto , lo vede in vantaggio . Una campagna elettorale che affronta per la terza volta, grazie alla legge che ha consentito la terza candidatura ai comuni al di sotto dei 3 mila abitanti, con la diretta streaming sulla pagina facebook di VIANOVA (https://www.facebook.com/Vianova2019) con una diretta Facebook

Cari concittadini, eccoci di nuovo qui, qui dove siamo cresciuti insieme, qui dove abbiamo condiviso esperienze, passioni, a volte anche delusioni, rimpianti, come è naturale che sia. “Qui” è, ovviamente, Minori, il luogo a cui tutti siamo legati per nascita, per affetto, per scelta di vita.

Voglio prima di tutto esprimervi la mia gratitudine per avermi condotto a svolgere il ruolo di sindaco di questo paese, un ruolo che ho assunto con tutta la serietà, la dedizione e l’impegno possibile.

Un ruolo che mi ha caricato di responsabilità talvolta anche gravose, che ho cercato di assolvere al meglio, sperando di aver soddisfatto le esigenze di voi tutti.

Un ruolo di cui mi sento fortemente onorato, e di cui non smetterò mai di ringraziarvi soprattutto per la grande fiducia che mi avete da sempre accordato.

Eccoci, dunque, ad una nuova prova elettorale, che intendo affrontare nuovamente con tutta la determinazione di cui sono capace, ma soprattutto INSIEME CON VOI.

Perché Minori è di ogni minorese, ognuno può e deve farsi carico delle sue sorti: c’è un cammino da continuare, fatto di idee, di punti di vista diversi, di confronto, anche di conflitto, ma di sicura crescita.

Ci penso ogni mattina quando incontro gli amici, gli avversari, tutti coloro le cui esistenze si incrociano con la mia. È soprattutto a queste persone e a queste esistenze che ci tengo a rimanere legato, a queste storie, a ciò che hanno rappresentato per me ed io per loro.

Ad oggi credo di poter dire che Minori ha raggiunto ottimi risultati, che certamente non sono solo miei o dell’amministrazione, bensì frutto della partecipazione, anche critica, a volte anche ostile, di tutta la comunità.

INSIEME ABBIAMO SEGNATO LA RINASCITA DEL NOSTRO PAESE CON TRAGUARDI IMPORTANTI A CUI TUTTO IL RESTO DELLA COSTIERA GUARDA CON INTERESSE.

