Meta. La città della penisola sorrentina ha confermato la sua fiducia nel sindaco uscente Peppe Tito che riconquista la poltrona di primo cittadino. Grande gioia per tutti i candidati della sua lista “Patto per Meta” e per le tantissime persone che hanno deciso di sostenerlo con il proprio voto. Vi proponiamo i video esclusivi dei festeggiamenti con l’arrivo di Tito ai seggi subito dopo l’ufficialità della sua vittoria, accolto con grandissimo entusiasmo dai suoi cittadini. Molto commovente e bello anche il video dell’abbraccio del neoeletto sindaco con Angela Aiello, la più votata della lista vincente. Grande consenso anche per Roberto Porzio. Non resta che esprimere le nostre congratulazioni a Peppe Tito ed alla sua squadra augurando loro un buon lavoro per i prossimi cinque anni.

ECCO IL NUOVO CONSIGLIO

Giuseppe Tito SINDACO per la seconda volta con 3.689 voti, pari al 77,55%. Secondo Tony Cocorullo con 752 voti ed il 15,81%, terzo Domenico Lusciano con 316 ed il 6,64%. Con Tito entrano in Consiglio: Aiello Angela 1123, Testa Rosanna 699, Cacace Pasquale 540, Porzio Roberto 509, Russo Raffaele 476, Starita Massimo 406, Balzano Biancamaria 471 e Corrado Soldatini 338. Con Cocorullo invece Russo Antonino e Miccio Francesco. Il solo Lusciano, infine rappresenterà il Movimento 5 Stelle.

Abbiamo sentito il sindaco Peppe Tito che ha ringraziato il popolo , Angela Aiello, commossa e stanca, e Roberto Porzio che ha avuto un exploit . Abbiamo cercato gli altri candidati ma siamo disponibili a qualsiasi intervento direttore@positanonews.it