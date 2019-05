Meta. La città della penisola sorrentina ha confermato la sua fiducia nel sindaco uscente Peppe Tito che riconquista la poltrona di primo cittadino. Grande gioia per tutti i candidati della sua lista “Patto per Meta” e per le tantissime persone che hanno deciso di sostenerlo con il proprio voto. Vi proponiamo i video esclusivi dei festeggiamenti con l’arrivo di Tito ai seggi subito dopo l’ufficialità della sua vittoria, accolto con grandissimo entusiasmo dai suoi cittadini. Molto commovente e bello anche il video dell’abbraccio del neoeletto sindaco con Angela Aiello, la più votata della lista vincente. Grande consenso anche per Roberto Porzio. Non resta che esprimere le nostre congratulazioni a Peppe Tito ed alla sua squadra augurando loro un buon lavoro per i prossimi cinque anni.

di 4 Galleria fotografica Meta. La vittoria di Tito