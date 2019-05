Meta, sparisce la fontana ad Alberi: che fine ha fatto? – FOTO

E’ sparita la fontana di Alberi, frazione di Meta, nei pressi della Chiesa. Non sappiamo se la stessa sia stata prelevata per motivi legati a problemi idraulici o altro, fatto sta che ora la situazione appare come in foto. Proprio ora che il caldo si avvicina è assolutamente indispensabile venire incontro ai cittadini, nonché ai turisti. Siamo sicuri che l’amministrazione si attiverà celermente per risolvere la questione.