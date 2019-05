Meta / Sorrento. Il traffico entra in campagna elettorale. Tito “Confronto con i comuni”

Il traffico che assilla la penisola Sorrentina , da Sorrento a Vico Equense, fino allo snodo dell’autostrada A3 Napoli – Salerno a Castellammare di Stabia è entrato in campagna elettorale , sul punto è intervenuto il sindaco uscente Peppe Tito del Patto per Meta

Meta è uno snodo fondamentale per la Penisola Sorrentina, ma non è giusto che i suoi cittadini ne abbiano solo svantaggi💨.Per questo pretendiamo un confronto con gli altri comuni. Prenderemo scelte coraggiose per risolvere il problema #traffico 🚗 e tutelare i metesi dagli ingorghi e dall’inquinamento.

🔹Un nuovo piano traffico

🔹Mobilità alternativa: abbiamo già firmato un accordo con ENEL per avere le prime colonnine di ricarica per auto elettriche 🌱🔋