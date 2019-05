Meta, Sorrento. Mariano Peluso storico M5S . I dissapori con la Lega, Europee e Brexit. Esclusiva di Positanonews . Ci siamo trovati nell’accogliente e ottima pizzeria da “Ninuccio”, famosa per il crocchè gigante, dove ci si è ritrovati col candidato sindaco Domenico Lusciano e altri componenti del M5S, un incontro trasferito obbligatoriamente qui a causa della tempesta di pioggia , ma che ha visto arrivare molti fra parlamentari e consiglieri a sostegno dei pentastellati metesi. Peluso è molto interessante perchè è stato il primo rappresentante municipale in Campania e nel Sud Italia, quando Fico fu candidato sindaco a Napoli, quindi è in grado di darci un polso della situazione e della evoluzione del Movimento fondato da Grillo oggi. I dissapori con la Lega, la necessità di trovare sponda in Europa, si parla dei paesi dell’Est con chi ha esigenze di democrazia e trasparenza, e la Brexit, con un’affermazione a sorpresa, non ci sarà! I pentastellati non sembrano in calo come vorrebbero descrivere i media, che ricordiamo hanno il dente avvelenato perchè i Cinque Stelle vogliono togliere i finanziamenti pubblici ai giornali, finanziamenti spesso usati per fini distorti e politici e non finiti nelle tasche dei giornalisti-lavoratori, si percepisce la sofferenza del rapporto con la Lega, la difficoltà di gestire la crescita e di entrate nel Movimento di esterni, ma non ci sembra di percepire quel crollo , anche se le difficoltà non mancano. Per Lusciano si pensa a un posto in consiglio comunale , i giochi sembrano fatti per Tito, ma potrebbe andare anche meglio visto il consenso che mantiene il Movimento sul territorio e potrebbe esserci una sorpresa . “Spero di non entrare da solo, per ottenere risultati bisogna avere più consiglieri, anche se abbiamo una squadra che lavora”. Era presente anche Carmen Di Lauro di Castellammare di Stabia “I problemi ci sono e li affrontiamo duramente con impegno tutti i giorni, anche chi fa comunicazione dovrebbe star vicino a chi si impegna per il paese”