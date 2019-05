Meta era il fanalino di coda della Penisola Sorrentina. Adesso, dopo il lavoro del Sindaco Giuseppe Tito , la zona metese è diventata un punto attrattivo per persone da tutta la Penisola e da tutto il mondo.

Il sindaco del Popolo non si perde d’animo e ci riprova per concludere quello che ha cominciato 5 anni fa.

La grande scommessa che la lista Patto per Meta ha messo in campo nei prossimi cinque anni è nel fornire risposta alla grave carenza di posti auto sul territorio metese. Come?

Realizzando un parcheggio a rotazione, con spazi dedicati anche alla sosta dei pullman. Questo permetterà di decongestionare la via di accesso per il litorale, eliminando il passaggio dei bus;

Realizzando su tutto il territorio comunale, ove consentito, parcheggi stanziali per residenti;

Potenziando il comando dei Vigili Urbani con l’impiego di nuove risorse umane.