Meta: Scrutinio in diretta – Aggiornamenti in tempo reale di Positanonews Plebiscito per Tito, il M5S entra in consiglio

I seggi sono chiusi. Ora è il momento di decretare il nuovo sindaco di Meta. Gli scrutatori sono ancora a lavoro per il conteggio finale.

Ecco il conteggio dei voti delle tre liste, dei candidati sindaci e dei vari membri delle liste. Aggiornamenti in tempo reale delle ore 15 . Dai seggi Peppe Tito avanti di circa l ‘80% , il Movimento Cinque Stelle sembra arrivare al sei o 7 per cento e quindi Lusciano entra in consiglio comunale salvo sorprese.

Patto per Meta Voti Totali: Giuseppe Tito – Candidato Sindaco N°Voti: Angela Aiello N°Voti: Roberto Porzio N°Voti: Bianca Maria Balzano N°Voti: Pasquale Cacace N°Voti: Augusto Ercolano N°Voti: Raffaele Mormile N°Voti: Pietro Rossi N°Voti: Raffaele Russo N°Voti: Wanda Sposito N°Voti: Corrado Soldatini N°Voti: Rosanna Testa N°Voti: Massimo Starita N°Voti:

CambiAmo Meta Insieme M5S Voti Totali: Domenico Lusciano – Candidato Sindaco N°Voti: Roberto Aprea N°Voti: Ippolito Assalto N°Voti: Antonio Coppola N°Voti: Giovanni Del Colombo N°Voti: Ferdinando Donnarumma N°Voti: Pasquale Fiorentino N°Voti: Antonino Guarracino N°Voti: Carmine Maresca N°Voti: Francesca Moroni N°Voti: Isabella Palomba N°Voti: Maria Pia Savarese N°Voti: Elisabetta Surico N°Voti: