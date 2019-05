Meta , i rumors per le elezioni. La Testa possibile vicesindaco per Tito, Stefania Astarita in crescita Rosanna Testa sembra la favorita per il ruolo di vice sindaco, poi altri che dovrebbero andare in Giunta, in caso di vittoria di Peppe Tito, Raffaele Russo , Biancamaria Balzano. In coda potrebbero esserci sorprese . Mentre nella lista di Cocorullo , con Russo e Miccio, sembra emergere Stefania Astarita che si giocherebbe un posto in Consiglio comunale con Lusciano candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle, nel caso che questi ultimi non raggiungessero il quorum , l’attivissima Astarita, ora preside alle scuole di Positano, potrebbe spuntarla ed entrare in consiglio.