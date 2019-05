Meta. Rubinetti a secco per 12 ore, da lunedì 6 maggio a martedì 7 maggio. Ecco le zone interessate

Meta. La Gori comunica che dalle ore 15.00 di lunedì 6 maggio alle ore 3.00 di martedì 7 maggio verrà sospesa l’erogazione di acqua potabile per consentire l’esecuzione degli interventi alla rete idrica cittadina già rimandati due volte. Ecco l’elenco di tutte le zone interessate dal disservizio: Piazza Madonna del Lauro, traversa di via Vittorio Veneto, via Alimuri, via Ponte Vecchio, via Santa Lucia, via Scarpati, vicolo Casa Miccio, via Rivolo, vicolo I Scarpati, via Antonio Caruso, via Francesco Caracciolo, piazza dell’Ascensione, via Camaldoli, via Olmo, via Meta, vicolo II Scarpati, vico Cacace, piazza Scarpati, traversa I di piazza Vittorio Veneto, vicoletto Madonna Delle Grazie, via Carrese, via Del Salvatore, via Gradelle, via Sebastiano Enrico De Martino, via Cesine, via Vocale, vicolo Bosco, via Angelo Cosenza, piazza Ruggiero Salvatore, vicolo San Cristoforo, via Cristoforo Colombo, gradoni Alimuri, via Olivari, vicolo I di via Santo Stefano, largo Stella Maris, vicolo Carletta, corso Italia, via Santo Stefano, via Casa Lauro, vicolo III di via Santo Stefano, via San Cristoforo, via Cassari, via Guglielmo Marconi, traversa I di via Alimuri, vicolo Casciulli, via Geremia Porzio, vicoletto del Mulino, via Casa Miccio, via Gradoni dei Pescatori, via Flavio Gioia, via del Lauro, strada Statale 145 “Sorrentina”, vicolo II di via Santo Stefano, via Eduardo de Martino, via Municipio, via Lamma, via dei Pescatori, piazza Vittorio Veneto, vico Ruggiero, traversa II di piazza Vittorio Veneto, via Cavottole, via Alimuri, via del Mare ed in tutte le traverse interposte tra le succitate vie.