Meta, pronto un posto da vice sindaco per l’ingegnere Maresca?

Pressing del rieletto sindaco di Meta, Giuseppe Tito, per assicurarsi le prestazioni lavorative dell’ingegner Graziano Maresca. L’ex dirigente dell’ufficio tecnico del comune di Piano di Sorrento dovrebbe, come rivela Metropolis, entrare ufficialmente a far parte della giunta di Meta: il sindaco Tito, infatti, avrebbe per lui un posto di grande rilievo. Si parla della figura di vice sindaco con deleghe ai lavori pubblici e urbanistica. Per ora si tratta solo di voci, ma è facile che la situazione si delinei in maniera concreta nelle prossime settimane

Noi, alcune settimane fa, avevamo incontrato l’ingegner Graziano Maresca, il quale ha difatti aveva rivelato un accordo portato a termine col sindaco Tito: “Confermo di aver parlato col sindaco -disse- Mi ha proposto una soluzione intelligente per Meta, con presupposti concreti: la realizzazione di opere che resteranno nella storia di Meta. Le soluzioni per il traffico sono complesse, ma possibili. Cerchiamo la realizzazione di un parcheggio molto grande, è sicuramente un’idea… Dobbiamo realizzare a Meta opere ed infrastrutture per il territorio che servono per dare nuova forza alle attività commerciali di Meta. Ci metteremo tutta la nostra esperienza e la nostra passione: con Tito si è instaurato un tandem perfetto per portare al termine tutte le opere che ci siamo prefissati”.