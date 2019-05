Meta, processo di stupro alla turista. L’infermiera e le analisi non confermano violenza

Meta, Sorrento. Continua il processo per violenza sessuale sulla donna inglese 50enne al Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di cinque ex dipendenti dell’hotel Alimuri tra il 6 e il 7 ottobre 2016, ad essere sotto accusa Fabio De Virgilio, Antonino Miniero, Gennaro Davide Gargiulo, Raffaele Regio e Francesco Ciro D’Antonio. Ecco cosa è successo oggi

LA NOVITA’

La novità è la testimonianza dell’infermiera del Kent che la visitò subito dopo la denuncia. Una denuncia che non fu fatta in Italia, ma subito dopo esser partita da Napoli , l’aereoporto della Campania, è sbarcata a Londra. L’8 ottobre 2016 , nel pomeriggio, a quasi 48 ore dalla violenza denunciata, che poi li ha portati in carcere, e ora al processo, le sono state fatte analisi e il riscontro a danni fisici con una visita al centro antiviolenza del Kent effettuato da una infermiera

COME E’ AVVENUTA LA VISITA POST VIOLENZA

L’infermiera dipendente del centro antiviolenza del Kent si è collegata in videoconferenza ed ha descritto quello che avvenne all’epoca . Gli fu fatto, come da prassi, un prelievo di urina e tamponi in bocca e nella zona genitale. Riscontrò arrossamenti e lividi al bracci sinistro , il seno e il polso e niente altro. Le pareti della vagina arrossate e piccole abrasioni, ma nessuna ferita nelle parti intime, ne all’utero ne’, nonostante fosse dolorante, all’ano. L’infermiera ha poi sottolineato che non spetta a lei come infermiera stabilire se questo possa far pensare ad una violenza sessuale.

PRESENZA DI DROGA

Sempre durante il processo si è parlato della presenza di droga, la cosìdetta droga del sesso, e se poteva annullare in lei il consenso. Dalle analisi di urine vi era la presenza di temazepam , da quella dei capelli sono emerse altre tre benzodiazepine.

I TOSSICOLOGHI CONTESTANO IL LEGAME FRA GLI ESAMI E LA DROGA USATA PER VIOLENTARE

Vi sono contestazioni su date , cause ed effetti della droga. Quanto alla prima sostanza, che secondo la Procura sarebbe stata somministrata alla vittima la sera del 6 ottobre 2016, secondo la tossicologa Angela Simonelli viene smaltita in un periodo che va dalle sette alle undici ore, che non sarebbe compatibile con la presunta violenza mentre le altre tre benzodiazepine sarebbero state assunte tra settembre e dicembre 2016: la loro concentrazione, piuttosto stabile, suggerirebbe un’assunzione costante nell’arco di tempo considerato; da escludere che siano state somministrate in un’unica circostanza e in dosi tanto massicce perché, in questo caso, la vittima avrebbe dovuto accusare una forte depressione respiratoria e gli esami avrebbero dovuto rivelare un picco di cui invece non c’è traccia.

IMPOSSIBILITA’ DI STABILIRE LA DATA DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA DROGA

Infine la testimonianza di Claudio Buccelli. Secondo il medico legale non si può individuare il giorno preciso di assunzione delle sostanze. Insomma una situazione abbastanza intricata , con un quadro accusatorio che, in certi punti, diventa fragile, se addirittura non comincia a crollare.

SVILUPPI E CIRCOSTANZE CONFERMATE

Sviluppi potranno ancora esserci sulla vicenda, che ci sia stato rapporto sessuale è un conto, che sia stata una violenza e che questa è dimostrabile è questo il punto sub iudice, dalle evoluzioni del processo cercheremo di tenervi informati, ma è una vicenda che sembra molto intricata e triste qualsiasi ne sia la conclusione per tutti. Il Giudice Francesco Todisco , non contento delle analisi documentali, ha voluto sentire e vedere l’infermiera legale che ha affermato “Non sono in grado di poter dire se vi sia stata una violenza sessuale”, ed è proprio questo il punto che va accertato e chiarito al di là di tutto.