Una bellissima giornata quella dello scorso martedì.

A Meta, la squadra dei Radioemergency Terra delle Sirene , ha fatto trascorrere una bellissima giornata agli studenti dell’istituto Buonocore Fienga.

Meta, Pompieropoli: Una giornata in compagnia dei Pompieri per gli studenti dell'Istituto Buonocore Fienga

“Un grazie a gli uomini del Comando Privinciale dei Vigili del Fuoco e alla loro associazione AVVF di Napoli

Al Sindaco di Meta Giuseppe Tito e all’assessore Angela Aiello.

Al corpo docenti e personale ATA della scuola media e in particolare alla dirigente prof. Miccolupi.

Alla protezione civile di Meta per il supporto.

Ed infine a tutti noi che cerchiamo di dare un contributo per instillare nelle nuove generazioni il seme della prevenzione.

Ad maiora” – Questo il ringraziamento sulla loro pagina Facebook.