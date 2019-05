Meta, il piano dei candidati a sindaco per rilanciare le spiagge

E’ probabilmente uno dei temi principali delle campagne elettorali di tutti e tre i candidati a sindaco di Meta. Stiamo parlando della situazione spiagge e della tutela della sicurezza delle strade di accesso ai lidi. Giuseppe Tito, Tony Cocorullo e Domenico Lusciano hanno messo a punto un piano preciso e ben strutturato, garantendo come sia una priorità la piena accessibilità agli arenili. I colleghi di Metropolis hanno riportato il piano preciso di tutti i candidati:

LISTA “Un’altra Meta c’è” – Tony Cocorullo. Chiara e precisa l’idea di Cocorullo: “E’ inaccettabile l’esproprio messo sistematicamente in atto in questi anni, che ha privato i cittadini della possibilità di accedere al mare gratuitamente. C’è anche il problema della qualità delle acque, da monitorare attentamente. Va garantita la progressiva eliminazione dei rifiuti plastici, prima causa dell’inquinamento marino. C’è la volontà di assicurare aree congrue di spiaggia libera o l’ingresso gratuito alle spiagge e ai solarium per i residenti, di garantire il controllo costante della qualità delle acque e interventi a protezione di Alimuri; di controllare gli scarichi del

Vallone di Lavinola”.

LISTA “Movimento 5 Stelle” – Domenico Lusciano è pronto a “favorire la tutela delle spiagge a scapito del porto turistico, il quale inevitabilmente renderebbe impraticabile la balneazione presso la nostra unica e invidiata spiaggia. Bisogna puntare al ripascimento della parte erosa della spiaggia con la creazione di barriere sommerse anti-erosione”. Oltre a questo, viene toccato il problema dei trasporti del mare: previsto un progetto che prevede il potenziamento del trasporto pubblico interno con l’adozione di bus a zero emissioni”.

LISTA “Patto per Meta – Tito sindaco” – Giuseppe Tito, sindaco uscente, afferma come bisogna continuare a tutelare il litorale e la balneazione individuando un tratto di arenile libero da destinare alla fruizione dei cittadini di Meta. Bisogna restituire alla collettività la piena funzionalità e accessibilità del tratto di arenile “lato Conca”; continuare a utilizzare i proventi della tassa di soggiorno per finalità turistiche e ricreative (promozione territoriale, implementazione dei servizi, cura del territorio, organizzazione di eventi, creazione di percorsi turistici) in stretta collaborazione con le associazioni locali; avviare un processo di destagionalizzazione del turismo diversificando l’offerta e facendo vivere il litorale anche in orario serale, sia nel periodo invernale che in quello estivo”.