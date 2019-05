Meta: Partirà da Alberi la presentazione delle liste e dei programmi di Cocorullo

Meta. Partirà da Alberi la presentazione della lista Un’altra Meta C’è di Tony Cocorullo. Venerdì 10 maggio, infatti, l’incontro ufficiale dei volti che costituiscono la lista e il loro programma elettorale.

«Siamo noi a dover raggiungere i cittadini e vogliamo chiarirlo da subito – dichiara Cocorullo – Ad ogni tappa condivideremo tutto il nostro programma soffermandoci di volta in volta su focus di maggiore interesse per la località. Raggiungiamo noi, volutamente senza personalità esterne, in più punti i cittadini perché, oltre a condividere le nostre idee, vogliamo dare pari importanza a tutte le località, ma soprattutto ascoltare e confrontarci sul posto».

La presentazione avrà inizio alle 17:00 ad Alberi. Nella sala “Padre Pio” si parlerà di sostenibilità ambientale, approfondendo criticità e proposte su periferie, zona rossa, mobilità interna, verde pubblico e parcheggi.

Alle 19:00 sarà invece la volta di Casa Starita dove, facendo tappa da Brillante “L’oasi del Cavaliere”, i candidati affronteranno il tema della sostenibilità sociale con focus su centro storico, vivibilità, servizi sociosanitari e politiche giovanili. L’iter proseguirà al Golden Beach di Alimuri, alle ore 21:00, dove la lista “Un’altra META c’è” concluderà parlando di sostenibilità economica e, in particolare, di spiagge, eventi culturali, valorizzazione turistica e Museo del Mare.