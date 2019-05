Meta: Lavori di rifacimento pavimentazione ad Alberi

Si avvisano i cittadini che da lunedì 13 al 17 maggio partiranno i lavori per asfaltare le strade della frazione di Alberi recentemente interessate dai lavori per l’immissione della fibra ottica. Dalle 7 alle 18 sarà applicato il divieto di sosta lungo il tratto di via Alberi antistante Casa Barelli e lungo il tratto finale di via Iaccarino (Via Nuova), fino all’incrocio con via Camaldoli, alle spalle della chiesa.