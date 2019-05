Virginia Fusco originaria di Agerola e Endoni Di Lieto di Pimonte sono venuti qui per coltivare un sogno, una cucina gourmet nel cuore della costa di Sorrento, alla Tavernetta Cinquantotto a Meta, allo stop del semaforo. Endoni, e non Anthony, per un errore all’anagrafe che lo rende distintivo, viene dal Caruso e dal Vittoria poi sull’isola di Capri ad

Anacapri Cesare Augusto. Lei agerolese di Paipo Bomerano, sopra Praiano e Positano, nel cuore del Sentiero degli Dei, sulla costa d’Amalfi, appassionata di dolci e vino, che ha preferito dopo il Liceo classico a Castellammare di Stabia, qui si è portato il fratello . Cucina elaborata, abbiamo gradito particolarmente il Cannolo di pasta al burro con Ricciola al pomodoro e l’anatra all’arancia, ma su nostro profilo instagram e pagina Facebook enogastronautanews abbiamo postato più foto. Ottima la scelta del vino Falanghina Rocca Monfina tardiva. Un tocco dei Monti Lattari e Costiera Amalfitana in Penisola Sorrentina.

Tavernetta Cinquantotto è il posto giusto dove il Km 0 è il protagonista: Gli ortaggi di stagione, vengono raccolti direttamente da un orto annesso di 2500 mq; dopo lo chef li trasforma in tipici piatti della tradizione locale. Con pesce, carne,pasta o riso a seconda dei gusti dei clienti . Complimenti per l’idea per l’ambiente caldo ed accogliente per i giovani che son tutti molto contenti gentile e credono nel loro percorso!!!!