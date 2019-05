Meta . La sfida a Peppe Tito di Cocorullo e Lusciano . Lotte interne, retroscena. Stasera gli ultimi comizi , ecco dove.

META UNICO PAESE AL VOTO

Da Sorrento a Vico Equense l’unico paese al voto della Penisola Sorrentina , la sfida al sindaco uscente Peppe Tito è lanciata da Tony Cocorullo e Domenico Lusciano, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle.

GLI OBIETTIVI E LE LOTTE INTERNE

Entrambi contano di recuperare terreno, la campagna elettorale è sempre un’incognita ed un momento di tensione, nei vari gruppi ci sono anche le lotte interne, conta molto il fattore donna e vi potrebbero essere esclusi eccellenti. Peppe Tito punta alla Testa e Cacace, per gli altri sarà per tutta dura. Per il Movimento Cinque Stelle dopo il botto delle politiche le amministrative sono difficili la speranza di entrare con un gruppo come a Sant’Agnello non sono facili.

ULTIMI COMIZI

Stasera la campagna elettorale con il sindaco Tito che, al grido “il popolo in comune“, terrà due comizi: alle 19 a Piazza Casale e alle 21 a Piazza Vittorio Veneto. Tony Cocorullo con “Un’altra Meta c’è” parlerà alle 20 a Piazza Vittorio Veneto e alle 21 a Piazza Casale. Infine il Movimento 5 Stelle parlerà alle 19 a Piazza Vittorio Veneto e alle 20 a Piazza Casale.

