Meta, la Publiparking cerca ausiliari del traffico. Possono partecipare da Sorrento a Vico Equense . La Società Publiparking srl, affidataria del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Meta, ricerca giovani, anche senza precedenti esperienze lavorative, da formare come addetti al servizio di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi della Legge nr. 127/1997 articolo 17, comma 132, per la nomina da parte del Comune di Meta. I soggetti interessati potranno inviare la propria candidatura, ulilizzando il modulo allegato, dal 9 al 14 maggio 2019, al seguente indirizzo email: personale-meta@publiparking.it.

L’avviso è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Meta ieri 9 maggio e il termine scade il 15 maggio.

titoli richiesti:

Assenza di procedimenti penali e di condanne riportate a qualsivoglia titolo;

Diploma di istruzione secondaria superiore;

Conoscenza della lingua inglese – Livello di conoscenza della lingua del quadro comune europeo A1 o superiore;

Residenziale preferenziale in Comuni della Penisola sorrentina e, in ogni caso, non superiore a 10 km dalla città di Meta;

eventuali precedenti esperienze lavorative pregresse/stage/tirocini/corsi di abilitazione/formazione