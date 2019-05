Meta, incidente sul Corso Italia: uomo a terra, traffico nel caos. Polizia sul posto

Incidente pochi minuti fa a Meta, lungo il Corso Italia, in direzione Seiano. Poco distante dal Bar Romano si è verificato un incidente la cui dinamica non è ancora ben chiara ma che ha visto un uomo avere la peggio: questo, infatti, è attualmente a terra, soccorso dai Vigili i quali hanno prontamente chiamato il 118.

Si è ovviamente generato un caos traffico non indifferente: la Polizia Municipale sta ora dirottando le auto e il traffico veicolare in generale verso via Mariano Ruggiero, strada che porta sulla Meta-Amalfi. Abbiamo notato anche diversi bus EAV bloccati, e un bus GT.

Difatti, il traffico parte da Via dei Platani, Piano di Sorrento, in direzione Meta. Si consiglia di proseguire direttamente sulla Meta-Amalfi se ci si sta dirigendo verso Vico Equense in quanto i Vigili stanno dirottando il traffico, come detto, su via Mariano Ruggiero. Attualmente il traffico è completamente congestionato.