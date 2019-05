Meta: Grandi risultati per il team Volley Meta. Tanti riconoscimenti per tutte le categorie.

Meta. La squadra di Volley Meta, supera se stessa anche quest’anno con nuovi riconoscimenti. Dopo i successi dello scorso anno che hanno visto la promozione in serie D della squadra maschile e le tre finali nazionali dell’Under 16, Under 14 e Under 13 (3×3) maschile, Campioni Regionali nelle rispettive categorie, anche quest’anno le soddisfazioni ottenute sono molte.

Ad oggi gli obiettivi già raggiunti sono:

– Promozione in serie C con la Squadra Maschile

– Promozione in Prima Divisione con la Squadra Femminile

– Final Four Regionale con l’Under 18 Maschile

– Campioni Regionali con l’Under 16 Maschile e accesso alle Nazionali

– Campioni Regionali con l’Under 14 Maschile e accesso alle Nazionali

– Campioni Regionali con l’Under 13(3×3) Maschile e accesso alle Nazionali

E dire che tutto ciò è avvenuto a seguito di allenamenti in strutture inadeguate, sicuramente non all’altezza della qualità del lavoro. Se si sono raggiunti risultati insperati è grazie alla competenza

dei Mister Luigi e Marilù coadiuvati da abili collaboratori, all’attenzione dei dirigenti, al supporto delle famiglie e all’innegabile passione di decine di ragazze e ragazzi pronti a mettersi in gioco in

questo sport meraviglioso.

In attesa dell’esito delle fasi finali dei vari Campionati Nazionali che aspettano gli atleti e con la promessa di tenervi informati, non resta che augurare un grande in bocca al lupo alla prima

categoria (Under 14 M) che da domani a Bormio, inizierà la sua avventura affrontando i pari età delle più grandi Società pallavolistiche Italiane.