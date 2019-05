Meta, fontana di Alberi . Notizia falsa e tendenziosa, ecco la verità . La fontana è stata colpita da un automezzo che si sta cercando di individuare. Poiché la stessa costituiva serio pericolo per i passanti, è stata prelevata dagli operai che stanno ripristinando il manto stradale e posta in luogo sicuro di modo da tentarne la riparazione. L’ufficio sta già predisponendo gli atti necessari per la riparazione e/o sostituzione.

Si vede che la lista di Peppe Tito è troppo forte ed anche ad Alberi , un gruppo sparuto e incapace di metterci la faccia, ha vergognosamente usato il nostro giornale. Ci scusiamo doverosamente con gli interessati, questa è la dimostrazione che il peso di Tito e il buon operato di Angela Aiello non si riescono a sconfiggere se non con fake news.