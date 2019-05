Le poesie di Giovanna non sono solo rime baciate o endecasillabi in rima, ma veri e propri acquerelli di storia di angoli di paese. Pezzetti di pennellate che raccontano i tempi andati di una Meta semplice. Senza nostalgia, ma con vissuto felice e sofferto allo stesso tempo. La Giovanna vive a Russi in Emilia e Romagna, ove è riuscita a coagulare altri appassionati di poesia intorno al musicale e onomatopeico dialetto napoletano, come Tonino Guerra. Tre volumetti, una sessantina di poesie ma tanto tanto amore, per le cose , per le persone per il territorio, che la moderatrice Nella Pane, metese e coetanea, è riuscita a tirar fuori dalla emozionata Giovanna. La curatrice dell’evento Stefania Dragonetti, ha selezionato il reading, con Ambrogio Coppola, la musica, con il mandolino di Pier Luigi Esposito, l’elegante bouquet di fiori e il vin d’honner finale. Questa serata entra nel ciclo di LIBRIAMO, organizzati da Sfumature in Equilibrio dirette da Antonio Fienga.