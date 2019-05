Meta: Autorizzata l’apertura dei parcheggi estivi

L’unico scopo è quello di tentare di ridurre il peso del traffico consentendo l’apertura di aree di sosta a carattere stagionale per i messi di maggiore afflusso di turisti. Per questo il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, come hanno fatto i suoi colleghi di Massa Lubrense e Sorrento ha emanato un’ordinanza per individuare gli spazi che durante i mesi estivi possono essere destinati a parcheggio.

Il provvedimento dispone che tali attività potranno essere operative esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 ottobre 2019.

Deve trattarsi, comunque di aree che, per quanto attestato dal comando della polizia municipale, siano idonee allo scopo e fermo restando il rispetto dello stato dei luoghi e dell’ambiente. Le comunicazioni relative all’apertura dei parcheggi dovranno essere inviate all’ufficio Attività produttive del Comune di Meta.