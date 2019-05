Meta, alla guardia medica spunta il cartello “Tolleranza Zero” – FOTO

Un cartello che sta suscitando curiosità da parte di tanti. A Meta, alla Guardia Medica, è comparso, infatti, un cartello con la scritta “Tolleranza Zero”. A segnalarcelo è stata una operatrice sanitaria del posto. Ancora non è chiaro il perché di tale curioso avviso. Qualcuno ha ipotizzato che sia stato posto lì in seguito ad aggressioni nei confronti dei medici.

Le aggressioni nei confronti dei medici, specie in Campania, sono purtroppo in aumento. L’Anaao Assomed, sindacato medico italiano, ha lanciato un allarme qualche giorno fa: “Il problema è trasversale, interessa tutto il Paese ma in particolare la Campania e la città di Napoli -le parole di Maurizio Cappiello, Direttivo Nazionale Anaao Assomed- C’è purtroppo un vero e proprio cortocircuito culturale, ossia una serie di condizioni che rendono l’opinione pubblica avversa e ostile verso chi rappresenta le istituzioni. Ci sono delle spiegazioni che, lungi dal rappresentare delle giustificazioni possono aiutare a comprendere il fenomeno. Fenomeni che avvengono nella maggior parte dei casi in strutture adibite alle emergenze, quindi i Pronto soccorso, e nei reparti psichiatrici. Una delle spiegazioni è sicuramente il sovraffollamento dei PS che dilata inevitabilmente i tempi di attesa dei codici a bassa priorità (bianchi e verdi). Questo tempo si trasforma in rabbia e la rabbia si trasforma in aggressione».