Meta, Alberi: Tre piccole gattine cercano casa

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di una giovane ragazza che ha trovato queste tre piccole gattine di circa un mese in strada. Sono tutte femmine, sono state visitate da un veterinario: stanno bene, sono sane e forti. La ragazza non può tenerle perché ha già tre cani e tre gatte adulte che potrebbero nuocere alle piccole per gelosia. Cerca stallo o casa per le tre piccoline, molto furbe e coccolone: la bianca e grigia la più furba di tutte, che sa amarti incondizionatamente, le tigrotte timide e pigre, ma anche loro molto dolci e amorevoli. Le piccole attualmente si trovano a Napoli, dove momentaneamente sono ospiti del fidanzato, ma nemmeno lì potranno rimanere a lungo.Per chi fosse interessato, o volesse ulteriori informazioni, potrà inviare una email a: luigi.s97@live.it oppure un messaggio su Facebook Cliccando qui

Grazie a chiunque darà il proprio supporto.