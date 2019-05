Meta, Alberi. Tito “Le periferie, sono i luoghi dove sboccia il futuro”

Meta, Sorrento. Continua la campagna elettorale di Peppe Tito con Patto per Meta . L’incontro ad Alberi , frazione difficile, collegata con le zone alte di Vico Equense e la Raffaele Bosco, con una strad croce e delizia di tanti in penisola sorrentina, resa percorribile finalmente da questa amministrazione grazie all’apposizione di un semaforo “Stasera siamo stati ad Alberi ⛰ la bellissima zona alta della nostra amata Meta. C’è bisogno di più attenzioni qui, di migliori collegamenti, di più opportunità per i nostri ragazzi. Abbiamo idee chiare 💡 e già tanto abbiamo fatto, ma dobbiamo continuare. Le periferie, con le loro belle contaminazioni, sono i luoghi dove sboccia il futuro 🌷”

Ad intervenire principalmente l’assessore ed avvocato Angela Aiello, residente nella frazione metese. Grande partecipazione dei cittadini. Patto per meta ha accolto molte delle loro richieste.