Meta. Si comincia la campagna elettorale seguita da Positanonews questa mattina . Ad aprire le danze della presentazione delle liste il Movimento Cinque Stelle che oggi primo maggio , presso lo stabilimento balneare Resegone, ha presentato i suoi candidati . Ora il Movimento Cinque Stelle dopo aver avuto rappresentati a Piano di Sorrento e Sant’Agnello ci prova con Meta e, l’anno prossimo, a Massa Lubrense.

Oltre al professor Domenico Lusciano, che corre per la carica di Sindaco, all’evento ha partecipato la senatrice Virginia La Mura, il Presidente della Commissione cultura della Camera dei Deputati Luigi Gallo, e l’onorevole Carmen Di Lauro.

L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sullo stato di salute del mare, per chi non lo sapesse Virginia La Mura è stata un riferimento per la FEE e le Bandiere Blu a Positano e Massa Lubrense, le prime in Penisola Sorrentina .

Ed è proprio La Mura che è partita all’attacco “Qui è come se si sversasse un carico di idrocarburi a mare, non può essere tollerabile… Interesserò della vicenda il Ministro Costa, la stessa GORI ha parlato al condizionale sulla possibile soluzione al problema ”

Intervento poi di Lusciano che ha illustrato il programma e di Salvatore Mare che ha sottolineato come dalle centraline si sia evidenziato l’inquinamento dell’aria e dell’ambiente “Su questo dobbiamo lavorare”

Il resto sulla pagina facebook e sul canale you tube Positanonews TV di Positanonews