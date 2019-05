Il messaggio di fine anno del coach Mimmo Apicella del G.S. Minori Costa d’ Amalfi

Minori , Costiera Amalfitana. E’ davvero da riportare questo messaggio che ci ha commosso per i veri valori che esprime

L’appuntamento più importante dell’anno, a fine campionato ringrazio questi ragazzi che per otto mesi hanno condiviso sconfitte, vittorie, gioie, dolori, sempre continuamente incitati a dare il meglio di loro stessi. E loro mi hanno seguito in modo stupendo, regalandomi emozioni che resteranno per sempre nel mio secchio dei ricordi, che non è bucato perché il cuore custodisce gelosamente quei momenti. come fotogrammi infiniti. Grazie ai loro genitori che questa sera mi hanno onorato della loro presenza, grazie ai dirigenti, tutti miei ex giocatori che con la loro vicinanza hanno cementato ancora di più un rapporto che dura da tanto tempo anche se con un ruolo diverso. A settembre si ricomincia e già la stanchezza sembra svanita è la nostalgia del campo sembra già affacciarsi. Domenica 2 giugno festa finale dell’ intero gruppo, poi vacanze davvero, arrivederci a settembre per una nuova sfida!

Coach Mimmo Apicella