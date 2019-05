Matt Damon a Ravello , e la Costa d’ Amalfi si conferma wedding destination per i VIP

Matta Damon a Ravello , e la Costa d’ Amalfi si conferma wedding destination per i VIP . Una bella coppia americana , del Texas , ha deciso di festeggiare il proprio matrimonio in Costiera amalfitana e fra gli ospiti illustri Matt Damon, l’attore di The Martian, Will Hunting e Invictus.

Giro in barca a Positano , shooting sulle barche dei Lucibello, poi Amalfi e Ravello magica scenografica per un matrimonio da favola. Questa è la Bellezza della Divina, la terra più romantica della Campania , d’ Italia e forse d’ Europa…