Matrimonio Francesco Apicella e Giada Turrà auguri da Positano News. Francesco , avvocato originario di Castellammare di Stabia, ha casa a Positano in Costiera amalfitana con tanti amici qui in costa d’ Amalfi che gli hanno fatto gli auguri di cuore. Alla coppia auguriamo , dopo un matrimonio da favola, tanta felicità

Abbiamo contattato Francesco che ci ha fatto una bella riflessione che merita di essere pubblicata , lo facciamo integralmente e lo ringraziamo

“…grazie mille per gli auguri. Io sono originario di Castellammare di Stabia ma vivo a Napoli da qualche anno anche se il mio cuore è a Positano dove sono cresciuto e dove ho tanti amici fraterni e una casetta al parco Cascone ( dove ormai vado purtroppo molto poco perché mi rammarica vedere la mia Positano violentata da flussi turistici così aggressivi). Ciononostante quando io non ci sono la mia casa è chiusa…perché di posti letto ce ne sono già abbastanza…. Purtroppo Positano è diventata ciò che Steinbeck scongiurava divenisse…uno squallido turistaio…e mi si spezza il cuore a vederla così. Quella che un tempo era il salotto artistico e intellettuale d’Europa, un simbolo di libertà di espressione e di pensiero, dove nascevano amicizie tra culture diverse legate dall’amore comune per una terra straordinariamente bella… penso che alla lunga questo turistaio porterà al degrado ambientale e sociale, i Positanesi dovrebbero chiedersi quale Positano vogliono consegnare ai loro figli e poi far intervenire le istituzioni per regolamentare i flussi turistici. Ti conosco di vista perché ti leggo spesso con interesse e ti vedo al mare dai miei amici Cappiello. Positano news fa un ottimo lavoro d’informazione, ma servono le istituzioni e una maggiore coscienza civile. Un abbraccio e grazie ancora degli auguri.”