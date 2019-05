Un matrimonio da favola si è celebrato nei giorni scorsi in Campania. Nella zona del Lacco Ameno, a Ischia, su uno lussuosissimo yacht, Danielle Goldstein e Alan Waldman sono convolati a nozze dopo quasi sei anni di fidanzamento. In tanti hanno notato lo splendido panfilo che ha ormeggiato nella zona per diverso tempo. Proprio a bordo di questo si è celebrato il matrimonio, sfarzoso e molto eccentrico, proprio come la sposa, l’amazzone regina del salto ad ostacoli, una disciplina dell’equitazione la quale vede impegnato il binomio uomo-cavallo, nell’interpretazione e risoluzione di un percorso ad ostacoli. Lei si è fatta da subito riconoscere per le sue particolari piume, piume che ha utilizzato anche durante la cerimonia.

Ed è proprio nel settore che la bella Danielle ha conosciuto il suo Alan, noto commerciante e allevatore che, come si legge sul sito Riders Advisor, gestisce con successo la sua attività commerciale “Waldman Horses” da 15 anni. È conosciuto soprattutto per il suo eccellente intuito nell’abbinare cavalli e cavalieri. E’ stato co-proprietario di cavalli come Big Star e Taloubet Z, oltre ad essere colui che ha trovato e abbinato Dani ad alcuni dei suoi migliori cavalli come Carisma, Lizziemary e, più recentemente, Celebrity VDL.

Ma la visita italiana dei due non si è fermata ad Ischia. Alan e Danielle, infatti, nei giorni scorsi hanno fatto tappa in Costiera Amalfitana, dove hanno visitato Ravello, Amalfi e soprattutto Positano: qui si sono fermati all’esclusivo Hotel Villa Treville, residenza che regala panorami mozzafiato e servizi top class. Qui hanno consumato una cena di altissimo livello.