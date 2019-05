Vico Equense. E’ iniziata alle 16.30 la finale dei play off del girone B di Promozione tra Vico Equense e Santo’Antonio Abate. Una sfida che gli azzurro-oro sosterranno dunque dinanzi al pubblico amico, numeroso e caloroso sugli spalti dell’impianto di Massaquano. Assente il classe ’99 D’Urso mentre Francesco Correale ha recuperato in tempi record ed è tra i convocati. Positanonews sta seguendo per voi la partita.

