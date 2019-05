Oggi è una domenica importantissima per il Vico Equense, che alle 16.30 è sceso in campo a Massaquano contro il Montesarchio per disputare lo spareggio per la promozione in Eccellenza. Una sfida importantissima che ha visto gli azzurro-oro estremamente motivati e pronti a conquistare la vittoria. Grande assente il regista D’Urso, costretto al fermo per un grave infortunio al ginocchio. In campo, invece, il centrocampista Vittorio Inserra che è deciso a dare il suo massimo contributo dopo un periodo segnato da problemi fisici. Il Montesarchio non è stato un avversario facile ma il Vico Equense ha disputato un’ottima partita ed ha portato a casa il risultato vincendo con un bellissimo 2-0 e andando in Eccellenza con le reti di Borrelli e Porzio.

MARCATORI:

di 3 Galleria fotografica Vico Equense - Montesarchio





VICO EQUENSE: Di Leva, Savarese F., Correale G., Coppola, Raganati, Gargiulo, Arenella, Caiazza, Borrelli, Porzio (Navarra, Mozzillo, Imperato S., De Gennaro, Staiano, F., Bordagaray, De Simone, D’Alessio, Varriale). All.: Spano

MONTESARCHIO: Parente, Cillo, Adamo, Ferretta, Faraone, Cocozza, Boscaino, Ferraro, Izzo A., De Mizio, Di Blasio (Luciano M., Compare, Paradisi, Minucci, Izzo P., Luciano S., Cirillo, Luciano G., Siciliano). All.:Lombardo

ARBITRO: Gavini di Aprilia (Passaro-Ciannerella)