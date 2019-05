Massa Lubrense si apre ai matrimoni civili nelle varie location del paese, pubblicato il bando

Massa Lubrense. Sia in penisola sorrentina che in costiera amalfitana sono sempre tantissime le coppie, gran parte delle quali straniere, che decidono di sposarsi utilizzando delle location con un panorama che faccia da cornice al loro giorno più bello. Ed anche Massa Lubrense si apre alla celebrazione dei matrimoni civili al di fuori del palazzo comunale pubblicando un bando per la presentazione di domande per la manifestazione di interesse. Le varie strutture ricettive presenti sul territorio comunale potranno partecipare stipulando una convenzione con l’amministrazione. Quella della celebrazione dei riti religiosi in varie location del paese costituisce sicuramente un importante arricchimento per il settore turistico che contribuirà a far conoscere ancora di più in Italia e nel mondo le bellezze di Massa Lubrense.