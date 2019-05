Massa Lubrense, interventi alla rete idrica: stop all’erogazione per 9 ore. Ecco la data

La Gori ha diramato una comunicazione in cui avverte che, a causa di interventi programmati alla rete idrica, sarà arrestata l’erogazione dell’acqua potabile su tutto il territorio di Massa Lubrense. Le utenze che saranno interessate dal disservizio saranno quelle di Via Amerigo Vespucci, via Rotabile di Nerano, via Petrale, via Cantone, via Recommone, Largo Argentina e località Marina del Cantone. Lo stop di nove ore è previsto dal mattino fino al tardo pomeriggio di giovedì 30 maggio 2019, dalle ore 9 alle ore 18.