Alle 19.30 di oggi, presso lo studio Mase in Viale Montariello a Sorrento, verrà consegnato all’associazione onlus “Gioia di vivere” un assegno di Euro 5.500 a titolo di beneficenza. La somma è stata raccolta nell’ambito dell’evento tenutosi presso il Melrose Relais di Massa Lubrense. Ecco quanto dichiarato dai titolari del Melrose Relais: “Tutto nasce dalla curiosità di sapere cosa fosse il trading. Una curiosità che ci ha spinto a creare un evento: il primo live trading in Penisola al MelRose Relais grazie alla First Trading Society di Macerata. Da lì abbiamo deciso di estendere l’invito ai tanti curiosi come noi e di devolvere in beneficenza il ricavato della giornata per lasciare in Penisola un segno tangibile di una realtà a noi sconosciuta. 20 traders, 1 leader, ci hanno mostrato attivamente il loro operato ed hanno lavorato affinché gli obiettivi fossero raggiunti. Così è stato! Li ringraziamo non solo per la giornata trascorsa insieme ma soprattutto perché grazie ad un’attività che ci sembrava così “lontana” siamo riusciti ad essere vicini a persone bisognose. Un bravo trader perde poco e guadagna poco, noi abbiamo guadagnato tanto”. Un’iniziativa che merita un plauso perché, grazie alla beneficenza di tanti, si possono sostenere delle iniziative a favore di coloro meno fortunati di noi.

