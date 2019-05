Massa Lubrense: Addio al sogno playoff per la Folgore Massa

Non bastava vincere contro Marigliano, ma al tempo stesso Taranto doveva perdere in casa contro Ottaviano senza raccogliere nemmeno un punto. Evidentemente, però, i vesuviani, autentico rullo compressore del girone del campionato di serie B di volley (con 26 vittorie in altrettanti incontri), contro i pugliesi avevano meno motivazioni di quelle che solo una settimana fa li hanno portati a vincere proprio contro il team della costiera con un secco 3-0.

In pratica ieri sera la Shedirpharma Folgore Massa ha fatto il proprio dovere vincendo in casa, al Palatigliana di Sorrento, per 3-0 contro Marigliano. Allo stesso tempo Taranto, aggiudicandosi i primi due parziali contro Ottaviano, raggranellava quel punto che gli garantiva l’accesso agli spareggi promozione. Risultati che lasciano l’amaro in bocca ai biancoverdi di mister Nicola Esposito che si sono battuti fino alla fine per centrare un risultato storico.

Qualcuno nell’apprendere i risultati che man mano arrivavano dalla Puglia si è anche lasciata sfuggire qualche insinuazione su presunti “biscotti”. Ma quel che conta è che i ragazzi del presidente Luigi Vinaccia si siano battuti con onore per tutta la regolar season. Atteggiamento comunque apprezzato dai tifosi che alla fine della partita contro Marigliano hanno festeggiato la squadra. Ora si punta a migliorare nella prossima stagione.