Massa Lubrense, 49 candidati per un posto di vigile urbano: comunicate le date degli orali

Restano 49 i candidati ammessi all’esame orale per un posto nella polizia municipale, nel comune di Massa Lubrense. La commissione giudicatrice ha reso nota la graduatoria insieme con la convocazione per il colloquio.

Nei giorni 10 e 11 giugno 2019 (lunedì e martedì) si terrà l’ultima prova decisiva del concorso, che ha visto la partecipazione di oltre 100 candidati: la prova avrà inizio alle ore 9, nella Sala delle Sirene presso la Casa Comunale, in Largo Vescovado, 2 a Massa Lubrense.

La commissione ha deciso di suddividere i candidati in tre gruppi, per giorni e orari: il primo gruppo dovrà presentarsi lunedì 10 giugno alle ore 9, ed a seguire secondo gruppo nella stessa data alle ore 15. Gli ultimi ammessi invece saranno esaminati martedì 11 giugno dalle ore 9. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido e l’eventuale assenza sarà considerata rinuncia.