Martedì nero per il traffico a Positano. Soccorsi in difficoltà, bimbi della scuola in ritardo a casa. Ma l’ordinanza quando arriva? E basterà? La perla della Costiera amalfitana soffocata da un traffico caotico questa mattina. Dalla direzione di Sorrento la fila partiva fino a Tordigliano, ma il caos era all’interno del paese e anche alla Sponda fino a Praiano per Amalfi.

Un disastro continuo con disagi sopratutto per le fasce deboli, per chi ha problemi sanitari anche l’ambulanza del 118, posizionata solo a Fornillo in Via Pasitea e non anche sulla Statale Amalfitana dove avvengono durante l’anno la maggior parte degli incidenti. Siamo quasi a giugno e non vi è un presidio medico sulla S.S. 163 e neanche sulla spiaggia , dove almeno la Croce Rossa metteva un gazebo. Sulla S.S. 163 ora sarebbe indispensabile e salva vita, ma non capiamo ancora se e dove verrà messa, visto che il locale dei Carro ospita l’Azienda di Soggiorno e Turismo che , a detta delle private attività, non li ha manlevati dal dare informazione. La colpa non è dei Carro che danno il locale, manco dell’Azienda, che dipende purtroppo dalla Regione Campania ha ricevuto un bel milioncino di euro dal Comune di Positano per chiudere la vertenza per sloggiare dalla spiaggia optando per questa soluzione indegna, immaginiamo che Luca Vespoli si rivolterebbe dalla tomba, le scelte dipendono da Napoli purtroppo e qui subiamo solo.

di 12 Galleria fotografica Martedì nero per il traffico a Positano









A questo problema si è aggiunto oggi l’assurdità dei bambini delle scuole dell’obbligo che, a causa del traffico, sono arrivati in ritardo nelle proprie case e dalle famiglie preoccupate, fra l’altro i genitori, spesso dei lavoratori, organizzano i propri tempi proprio per prendere i propri figli dai bus. Senza dare nessuna priorità a loro da parte di nessuno.

Ci spiace rimarcare l’annoso problema che sta vivendo in questi giorni Positano.

Purtroppo siamo qui ancora a sottolineare sempre le stesse cose.

Però adesso la questione è se sia giusto che a pagarne le conseguenze siano i più deboli.

All’indomani della riapertura delle scuole, dopo lo stop delle votazioni di domenica, eccoci catapultati all’inferno!

I bambini della primaria rientrano con trenta minuti di ritardo, con conseguente posticipo della partenza degli scuolabus dalla secondaria (la partenza prevista dalle scuole medie dalle 14.00 è stato giocoforza posticipata alle 14.25).

Già dopo pochi metri l’impossibilità di transitare, traffico ovunque, già all’interno all’altezza di piazza dei Mulini.

Piazza dei Mulini – località Sponda venticinque minuti.

Si arriva sulla statale. A questo giro si sono finalmente attivati i vigili, ma prima dov’erano, l’assessore dov’era?

Ed ecco una nuova Via Crucis, fermi anche all’Annunziata.

Capiamo che è un modo per smaltire il traffico, ma dare priorità agli scuolabus, semmai concordando un piano traffico con vigili, assessore e sindaco, no?

Arrivati alla Chiesa Nuova, non ne parliamo: gli ausiliari investiti dal sacro fuoco dell’onnipotenza non riescono ad avere apertura mentale e, nel far defluire il traffico, cercare di dare la precedenza agli scuolabus. E’ davvero così difficile?

Intanto i genitori sono preoccupati e meno male che c’è il tam tam dei messaggi del whatsapp di turno che tranquillizza da una parte ma imbestialisce dall’altra.

Dopo una giornata cominciata prestissimo per i bambini delle nostre scuole, ci chiediamo se sia giusto che siano loro a pagare rimanendo così tanto tempo prigionieri del traffico all’interno dello scuolabus.

Ci riferiscono che il martedì è sempre così, anche a causa di una crociera norvegese che arriverebbe a Napoli, e comunque non cambia di molto il problema, anche negli altri giorni il traffico è enorme. Forse oggi mezz’ora in più di fila.

Si è ancora in attesa dell’annunciata ordinanza del Prefetto di Salerno che dopo tanti tavoli con Anas, provincia, Regione Campania, sindaci , aveva pronta un’ordinanza con delle finestre che avrebbero bloccato almeno i bus da Positano dopo le 11. Ma quando arriva? E basterà?