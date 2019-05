Marino e Cestaro, contrasti con allenatore? Dal Costa d’Amalfi a Positano dove cresce entusiasmo. Marco Cestaro e Aldo Marino non hanno rinnovato col Costa d’ Amalfi . Lunghissimo post di Cestaro e del Toro di Praiano, rispettivamente Capitano e attaccante della squadra che ha ottenuto il più grande risultato della storia calcistica di una società della Costiera amalfitana dopo il San Vito Positano . Dal campo sportivo di Maiori si sono visti undici leoni ottenere grandi risultati anche grazie all’anima di due simboli, tanto è vero che il prestigioso premio Sportivo dell’Anno di Positanonews fu dato l’anno scorso proprio a Marino, primo calciatore non del San Vito. Voci di corridoio parlano di contrasti con l’allenatore, ma nessuno le conferma , anzi vengono smentite, però a distanza di 24 ore dall’addio di Cestaro e Marino esce il comunicato della conferma di Osvaldo Ferullo, un comunicato scarno senza entusiasmo particolare. Ma anche queste considerazioni saranno smentite sicuramente, però basta guardarsi la stessa pagina facebook del Costa d’ Amalfi e ognuno può fare le considerazioni che vuole.. Ma torniamo a casa nostra, sembra che la doccia fredda della retrocessione stia facendo tornare l’entusiasmo al San Vito Positano e c’è la volontà di puntare al territorio e per questo si sta pensando proprio a loro due , Cestaro e Marino, ma non solo. Staremo a vedere…