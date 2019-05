Marianna Day – The Word in a smile. In sua memoria la Croce Rossa Costa d’ Amalfi organizza uno screening nella Giornata Mondiale

Una bellissima iniziativa che Positanonews, il quotidiano online nativo della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, non può non mettere nel giusto risalto , pubblichiamo il comunicato della CRI

Marianna Day – The Word in a smile: abbiamo tradotto quest’ultima frase in “tutto il mondo in un sorriso” per rappresentare cosa per noi significava Marianna: un sorriso, un sorriso sincero e generoso per tutti.

Marianna era il sorriso in tutto il nostro mondo. Una persona gioiosa con sentimenti positivi e affettuosi per tutti.

Marianna D’Amato, la nostra giovane amica e collega, strappata alla vita troppo presto, amava essere Volontario di Croce Rossa e tutto quello che ciò comportava. Nel bene e nel male. Amava i momenti felici, le soddisfazioni per i risultati ottenuti; amava anche i momenti di difficoltà dove, sempre con il suo sorriso e la sua generosità, cercava insieme agli altri amici e colleghi, le soluzioni possibili e attuabili.

Noi oggi le dedichiamo il giorno più importante per la Croce Rossa: l’8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, un momento di festa dedicato ai 17 milioni di volontari in tutto il mondo, 150 mila in Italia, presenti ovunque, tutti i giorni, 24 ore su 24, per aiutare chi soffre. La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant, fondatore dell’Associazione. L’obiettivo delle celebrazioni di questa giornata è quello di avvicinare la cittadinanza al movimento della Croce Rossa e far conoscere quali sono le attività svolte dai Volontari per la popolazione.

Durante questa giornata, per 10 ore consecutive, dalle ore 8 alle ore 18.00, “saremo in piazza” con iniziative di prevenzione che vedranno protagonisti tutti i cittadini della Costiera Amalfitana.

L’iniziativa si terrà presso la Casa del Gusto di Tramonti (SA), gentilmente messa a disposizione dalla Comunità Montana Monti Lattari.

Ad inaugurare “Marianna Day” sarà il gesto più generoso che una persona possa fare per il suo prossimo: la Donazione di Sangue, in collaborazione con i Volontari dell’Avis.

Seguiranno screenings gratuiti:

– dalle ore 9.00 alle ore 12.00: la prevenzione del melanoma cutaneo a cura del dott. Francesco Cesarano (Dermatologo);

– dalle ore 16.00 alle ore 18.00: la prevenzione di scoliosi e deformazioni vertebrali a cura del dott. Jacopo Mercurio (Ortopedico);

– dalle ore 16.00 alle ore 18.00: screening nutrizionale gratuito a cura della dott. ssa Angela Di Vico (Biologa/Nutrizionista);

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile effettuare la misurazione dei parametri vitali, PA, FC, SP02 e stick glicemico.

La prevenzione è un gesto d’amore verso noi stessi e l’unico antidoto che possa ridurre il rischio di incorrere in malattie degenerative.

Tutte le iniziative sono a carattere gratuito e non necessitano di prenotazione.

Vi aspettiamo!