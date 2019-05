Marco Anastasio ospite al “Digital Music Forum 2019”

Prende il via domani a Napoli il “Digital Music Forum 2019”, che avrà come ospite il vincitore dell’ultima edizione di “X-Factor” Marco Anastasio, il ragazzo di Meta che studia Agraria all’università Federico II. L’appuntamento dedicato all’industria musicale nazionale, si tiene dalle ore 9:45, nel complesso dei santi Marcellino e Festo dell’ateneo partenopeo, su: “La musica in Italia, nuove forme di creazione e fruizione. Strumento di valorizzazione dei

beni culturali materiali ed immateriali”.

In apertura i saluti di Arturo De Vivo, prorettore della Federico II, quindi gli interventi di Gianluca Vacca, sottosegretario Mibac, Luigi Gallo, presidente commissione cultura Camera, Antonio Bottiglieri, presidente Scabec, e di Ferdinando Tozzi, Enzo Mazza, Lino Prencipe, Alfredo Clarizia, Enrico Pugni, Antonio Imbimbo, Laura Valente, Stefano Consiglio. Al termine la conversazione di Marco Anastasio con il professor Lello Savonardo.

MAX SORRENTOPRESS