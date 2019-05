Non sarà un weekend primaverile come l’ultimo.

Infatti, protagonista di questo primo fine settimane di maggio, sarà il maltempo, con piogge e cali di temperatura.

Questi sbalzi climatici non sono un toccasana per chi vive in Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana, tanto che il raffreddore non è dato più dai pollini della primavera, ma dal non capire più come bisogna vestirsi.

La prima metà di maggio, sarà caratterizzata, infatti da maltempo e freddo. Una lieve schiarita martedì, ma anche per il prossimo weekend sono previsti pioggia e temporali.

Oggi in Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana precipitazioni sparse, con tendenza a riduzione degli addensamenti nuvolosi. Infatti, nelle zone collinari la presenza di nebbia fitta da questa mattina. Approfittiamo per ricordare di usare prudenza alla guida, soprattutto in questi casi in cui l’asfalto potrebbe essere scivoloso e la visibilità scarsa. Le temperature, stabili, risultano comprese tra 14.1 e 15.9 gradi centigradi. I venti spirano da NE e sono previsti compresi tra 8 e 23 km/h.

Per domani, al mattino molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, nel corso del pomeriggio residua nuvolosità con qualche possibile pioggia, nel corso della serata alternanza di schiarite, annuvolamenti e possibili episodi di pioggia.