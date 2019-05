Maiori. Salta il consiglio comunale di oggi per mancato raggiungimento del numero legale, assente il sindaco e la maggioranza

Maiori. Questo pomeriggio doveva svolgersi il Consiglio comunale ma la seduta è saltata a causa del mancato raggiungimento del numero legale. Quello previsto per oggi era un consiglio di grande importanza perché si sarebbe dovuto discutere dell’approvazione del bilancio consuntivo dell’ano 2018. A non presentarsi all’appuntamento sono stati i sette componenti della maggioranza ed il primo cittadino Antonio Capone, mentre erano presenti i sei consiglieri del gruppo di minoranza che hanno preso molto male la situazione che si è venuta a creare ed in una nota hanno fatto sapere che l’assenza del sindaco e del gruppo di maggioranza rappresenta la testimonianza di una debolezza politica assoluta nonché una gratuita scortesia istituzionale, oltre ad essere un segno evidente della crisi di una esperienza amministrativa ormai da tempo al capolinea. La seduta del consiglio comunale è stata spostata in seconda convocazione alle 16.00 di martedì 28 maggio.