Maiori piange l’ingegner Carlo Di Martino

Maiori piange l’ingegner Carlo De Martino, venuto a mancare all’affetto dei cari nella serata di ieri. Il 72enne lascia la moglie Raffaela Amato, il fratello Ottavio, i cognati, i cugini, i nipoti e tutti i parenti. Maiori saluta un grande professionista, che in passato ha partecipato alla costruzione della galleria nuova a Ravello, che collega Via Della Marra a Via Boccaccio, un’opera realizzata tra gli anni Ottanta e Novanta.

I funerali si terranno domani, mercoledì 15 maggio (alle ore 9), muovendo dalla casa dell’estinto in Corso Reginna verso la Collegiata di Santa Maria a Mare. Per volontà dei familiari si dispensa dai fiori e dalle visite.

La redazione di Positanonews si stringe accoratamente al cordoglio delle famiglie Di Martino e Amato.