Maiori, fregato dal carnevale. Ecco perchè

Maiori, Costiera amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo da grande lettore di positano news , colsi nel mese di marzo l’invito a vedere i carri di carnevale a maiori , cosa che fu molto bella,pero’ oggi in data 29/05/19 ho appena ricevuto una multa per sosta vietata.e’ da premettere che tante persone come me che cercarono posto nei parcheggi privati, non trovarono possibilita’ di parcheggiare perche’ pieni , e ci parcheggiammo lungo la statale senza pero’ intralciare il traffico, adesso mi chiedo perche’ non furono lasciate le multe sulle auto? e perche’ il comune di interesse in quello specifico giorno non ha evitato cio’?. non mi resta che dire a tutti coloro che vorranno andare a maiori per il carnevale 2020, di innanzitutto stare attenti a queste trappole e poi di andarsene in qualche altra localita’ dove c’e’ piu’ ospitalita’ e meno cattiveria.