Maiori, Festa dello Studente: nessuna coincidenza dell’incidente con l’evento nel Porto

I numeri parlano chiaro: nessuna rissa, nessun ubriaco molesto, nessun incidente.

Questo è quanto accaduto:

-un incidente su strada ad altezza porto di Maiori;

-un ferito al quale è stato effettuato il primo soccorso da parte dell’ambulanza posizionata al porto in occasione del Festival dello Studente (assistenza sanitaria in caso di necessità);

-nessuna coincidenza con l’evento che si stava svolgendo al porto.

Questo è il vero giornalismo: riportare i fatti di cronaca rispettando la verità di questi ultimi, non credete alle fake news (come in questo caso).

Al di là della musica, pivot della manifestazione, al mattino sono state svolte delle attività culturali, in collaborazione con enti, istituzioni e le Università che hanno contribuito, in un contesto meno formale, ad orientare i tanti ragazzi intervenuti.

Le attività sportive in spiaggia sono state fondamentali durante questa edizione. Lo sport è vita ed è nostro compito indirizzare i ragazzi ad amare la vita senza mai trascurare l’attività fisica.

Amare la vita almeno quanto l’ambiente che ci circonda. Siamo davvero desolati per le condizioni della spiaggia di sabato mattina (11 maggio scorso) che abbiamo immediatamente provveduto a ripulire.

La ricaduta economica per il territorio è stata decisamente positiva. Gli studenti che hanno “invaso” il paese negli ultimi giorni, al di là di animare i nostri piccoli centri, hanno “consumato”, di fatto alimentando la nostra piccola economia.

L’esito della serata “disco” è stato un successo non solo in termini di divertimento. Nonostante tutti i problemi burocratici che abbiamo incontrato all’inizio, e nonostante tutto il nostro impegno nel fare tutte le “cose in regola”, abbiamo rischiato che la serata (per problemi di autorizzazioni) saltasse.

Fortunatamente, grazie anche all’impegno dell’amministrazione comunale di Maiori, siamo riusciti a far sì che la serata si svolgesse facendo i modo che tutto andasse per il meglio.

Noi rappresentiamo il futuro, la crescita e quanto di buono o di cattivo potrà avvenire nei prossimi anni. Da chi è stato giovane prima di noi apprezziamo consigli e anche ramanzine: correggeteci quando lo ritenete necessario ma LASCIATECI FARE!