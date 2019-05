Maiori. Consiglio comunale 28 maggio, i gruppi di minoranza “Orizzonte” e “Civitas 2.0”: “Al peggio non c’è mai fine”

Maiori. Al Peggio non c’è mai fine: quello che abbiamo visto giovedì scorso qui non era mai accaduto. Ci voleva l’amministrazione più penosa e sfacciata della storia politica di Maiori per arrivare all’attuale livello di miseria politica e morale: i sette residuati di maggioranza, Sindaco in testa, disertano la convocazione perché qualcuno di loro, in attesa probabilmente di incentivi alla partecipazione, non garantisce la presenza in Consiglio, minacciando in pratica la bocciatura del bilancio. Tre mesi fa, con l’uscita etico-politica dalla maggioranza di due Consiglieri, è stato facile prevedere che l’ultimo anno di questa triste esperienza sarebbe stato segnato da continue “prove tecniche” di condizionamento individuale e da faraoniche stupidaggini con la testa alla campagna elettorale 2020 di gente che ha ormai perso il senso del reale. Da ultimo, reso pubblico tre giorni fa dalla stampa locale, il caso inquietante del Responsabile dei Lavori Pubblici Roberto Di Martino che illustra in una cena privata l’inesistente progetto di un nuovo stadio da 5000 posti, sconosciuto a questo Consiglio, anticipando addirittura la disponibilità di un milione e settecentomila euro del Comune per un project financing.

Certo che due sindaci sono meglio di uno, soprattutto quando uno dei due privilegia la pratica penosa del galleggiamento a tutti i costi, ma almeno uno dei due dovrebbe avere la legittimazione della gente. La verità è che ogni persona con un comune senso del pudore dovrebbe prendere coscienza della situazione e fare la sua parte per mettervi fine. Anche per questo, dopo lo squallore di giovedì scorso, oggi non parteciperemo alla discussione di bilancio: nel contesto che avete determinato, la maggioranza dei maioresi che noi rappresentiamo si sentirebbe umiliata se discutessimo con voi come se foste normali interlocutori politici e amministrativi.

Rendetevi conto che è una vergogna: una vergogna per voi, per chi vi ha votato, per questo Consiglio Comunale. Una vergogna per tutti.

(Enrico Califano, Valentino Fiorillo, Maria Teresa Laudano, Lucia Mammato)